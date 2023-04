Popullsia e Europës pritet të tkurret në vitet e ardhshme

Popullsia e planetit tonë po rritet dhe do të vazhdojë të rritet, duke arritur në rreth 10 miliardë para fundit të shekullit të 21-të sipas një parashikimi të Kombeve të Bashkuara.

Por popullsia e Europës, bazuar në të njëjtin parashikim jo vetëm që nuk do të rritet, por përkundrazi do të tkurret në dekadat e ardhshme, me rezultatin që ndërsa në vitin 1950 përbënte 22% të popullsisë botërore dhe 9.5% sot do të të kufizohet në 7,3% në vitin 2050.

Për shkak të plakjes, dhe pavarësisht se jetëgjatësia do të rritet, vdekjet nuk pritet të ulen, duke u luhatur në të gjithë skenarët rreth 125-130 mijë në vit deri në vitin 2050, duke qenë shumë më tepër se lindjet.

Në veçanti, edhe nëse rritet intensiteti i fertilitetit (d.m.th., nëse çiftet më të reja kanë më shumë fëmijë se prindërit e tyre), lindjet në skenarin “të ndërmjetëm” do të luhaten çdo vit rreth 75 mijë (shumë më pak se 89 mijë mesatarisht që kemi pasur në dekadën 2012-2021) dhe në skenarin pothuajse të pamundur rreth 98 mijë (pak më shumë).

Prandaj, balancat natyrore (lindje-vdekje), sipas tyre, do të jenë negative për të gjitha vitet e ardhshme deri në vitin 2050. Kjo do të çojë në mënyrë të pashmangshme në uljen e popullsisë, Më pak lindje në dekadat e ardhshme krahasuar me ato të periudhës 2012-2021, sipas studiuesve, i detyrohen dy faktorëve kryesorë:

1) zvogëlimin e popullsisë së grave në moshë lindjeje

2) lindshmëria e ulët e çifteve të reja, pra numri i kufizuar i fëmijëve që sjellin në botë. /abcnews