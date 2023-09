Porsche Carrera RS N/GT e rrallë është për ata me xhepa të thellë

Porsche 911 Carrera RS N/GT do të shitet në ankandin e Sotheby’s.

Bëhet fjalë për një veturë të vitit 1992, e cila do të marrë një pronar të ri më 15 shtator. Pritet të shkojë nga 280 mijë dollarë (261 mijë euro) deri në 390 mijë dollarë (364 mijë euro), dhe ndërsa kjo mund të tingëllojë si shumë për një Porsche 30-vjeçare, mbani në mend se ky nuk është 911 i zakonshëm i gjeneratës 964.

Ashtu si të gjitha versionet e 911, 964 u shit në konfigurime të ndryshme gjatë viteve, Carrera RS ishte një nga më të dëshirueshmet. Ishte ky model që shërbeu si bazë për RS N/GT edhe më të rrallë. Rezultati i një sërë ndryshimesh është një makinë sportive që është e shkëlqyer në rrugë dhe gjithashtu mund të “shtyhet në kufi” në pistë.

Ashtu si Carrera RS, 964 RS N/GT fuqizohet nga një motor 6 cilindrash me aspirim natyral i lidhur me një kuti ingranazhi me pesë shpejtësi dhe një diferencial me rrëshqitje të kufizuar ZF, përmes të cilit fuqia dërgohet në të katër rrotat.

Vetura është e pajisur edhe me paketën M003, e cila përfshin një kapak alumini, pajisje të reja elektronike, panele dyersh të lehta, xham më të hollë, një kafaz të salduar, një rezervuar më të madh dhe dyshekë të rinj dyshemeje. Brendësia përmban ulëse garash Nemex, një zjarrfikës dhe rripa sigurie me gjashtë pika.

Trupi është i lyer me ngjyrë të zezë, dhe makina ka rrota aliazh magnezi 17 inç. Porsche u vozit në katër vitet e para të blerjes dhe përshkoi vetëm pak më shumë se 500 kilometra, dhe më pas kilometrazhi filloi të rritet nga gjysma e dytë e 1996 dhe tani arrin në 40,967 kilometra.

Fuqia e motorit origjinal M64/03 3.6 litra është rritur në 3.8 litra, kështu që tani jep 332 kuaj/fuqi.