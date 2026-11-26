Një zhurmë e vazhdueshme kërcitjeje nga motori mund të jetë shenjë se rripi i transmisionit është konsumuar ose nuk funksionon siç duhet.
Shumë shoferë tentojnë ta zgjidhin këtë problem duke përdorur sprejin WD-40, por kjo mund të ketë efekt të kundërt dhe të shkaktojë probleme të tjera në automjet.
Rripi i transmisionit, i njohur edhe si rripi me kanale, është një komponent i rëndësishëm që vë në lëvizje disa pjesë të automjetit, përfshirë alternatorin, kompresorin e kondicionerit dhe, në disa modele, pompën e servodrejtimit.
Me kalimin e kohës, ky rrip konsumohet, humbet elasticitetin dhe mund të fillojë të rrëshqasë, duke prodhuar zhurma të pakëndshme, veçanërisht gjatë ndezjes së motorit ose kur automjeti është i ftohtë.
Pse WD-40 mund ta përkeqësojë problemin?
Edhe pse përdoret shpesh për eliminimin e zhurmave dhe lubrifikimin e pjesëve të ndryshme, WD-40 nuk rekomandohet për rripat e transmisionit.
Përdorimi i tij mund të krijojë një shtresë rrëshqitëse në sipërfaqen e rripit, duke zvogëluar fërkimin e nevojshëm për funksionimin e tij. Si pasojë, rripi mund të rrëshqasë më shumë dhe të mos i vërë në lëvizje siç duhet komponentët e tjerë të motorit.
Kjo mund të ndikojë në funksionimin e alternatorit, duke shkaktuar probleme me karikimin e baterisë, si dhe në sistemet e tjera që varen nga rripi. Për më tepër, grumbullimi i pluhurit dhe papastërtive mund ta përshpejtojë konsumimin e tij.
Çfarë duhet të bëjnë shoferët?
Në treg ekzistojnë produkte të posaçme për mirëmbajtjen e rripave, por edhe ato nuk janë zgjidhje përfundimtare nëse problemi vjen nga konsumimi, tensionimi i gabuar ose dëmtimi i komponentëve përcjellës.
Në rastet kur rripi ka çarje, është deformuar ose ka humbur pjesë të gomës, zgjidhja më e sigurt është zëvendësimi i tij.
Mekanikët rekomandojnë që zhurmat e pazakonta nga motori të mos trajtohen vetëm me sprej, por të kontrollohet gjendja e rripit, tensionuesit dhe rrotullave përcjellëse.
Një kontroll në kohë mund të parandalojë dëmtime më të mëdha dhe probleme gjatë vozitjes.