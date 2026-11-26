WhatsApp ka filluar ta ofrojë funksionin “View Once” për mesazhet tekstuale edhe për disa përdorues të versionit beta në iOS. Më herët, kjo veçori ishte vënë në dispozicion të testuesve në Android.
Sipas WABetaInfo, funksioni është i qasshëm për disa përdorues të versionit beta 26.45.10.73 të WhatsApp-it për iOS.
Për ta përdorur, duhet të shkruani mesazhin në fushën përkatëse, të mbani të shtypur butonin e dërgimit dhe të zgjidhni opsionin “View Once”. Herën e parë që aktivizohet, aplikacioni shfaq një njoftim me informacione rreth mënyrës së funksionimit të tij.
Marrësi duhet të prekë mesazhin në bisedë për ta lexuar atë, ndërsa teksti hapet në një ndërfaqe të veçantë. Pasi ta mbyllë, nuk mund ta hapë më. Nëse marrësi i ka të aktivizuara konfirmimet e leximit, mesazhi shënohet si i hapur.
Pas hapjes, mesazhi nuk është më i qasshëm as për dërguesin dhe as për marrësin. Gjithashtu, marrësi nuk mund ta kopjojë, përcjellë apo ruajë atë. WhatsApp bllokon edhe fotografimin e ekranit dhe regjistrimin e tij gjatë shikimit të mesazhit.
Për momentin, përdoruesit nuk mund të planifikojnë dërgimin e mesazheve tekstuale me opsionin “View Once”. Mbetet të shihet nëse kjo mundësi do të shtohet në përditësimet e ardhshme.