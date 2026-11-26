Meta po rishqyrton afatin e saj të emetimeve neto zero në vitin 2030 pasi kërkesa në rritje për infrastrukturën e Al shtrëngon angazhimet e saj për klimën, tha kompania.
Në raportin e saj të qëndrueshmërisë për vitin 2026, kompania mëmë e Facebook-ut dhe Instagramit tha se “po rivlerësojmë afatet tona kohore, renditjen dhe momentet e përkohshme, përfshirë kornizën kohore 2030 për qëllimin tonë neto të emetimeve zero”.
Meta tha se kërkesa për infrastrukturën e Al është rritur më shpejt se sa pritej ndërsa vendosja e energjisë së pastër dhe zgjidhjeve të tjera me më pak karbon nuk ka mbajtur ritmin.
Emetimet neto të gazrave serrë të kompanisë u rritën 45 për qind në 2025-ën në 11.8 milionë tonë metrikë ekuivalent të dioksidit të karbonit, kryesisht për shkak të mallrave, shërbimeve dhe pajisjeve kapitale të blera.
Konsumi i energjisë elektrike u rrit me 35 për qind pasi filluan të funksionojnë qendrat shtesë të të dhënave, sipas Meta.
Kompania përmendi radhët e gjata të lidhjes së rrjetit, vonesat në dhënien e lejeve, kapacitetin e pamjaftueshëm të transmetimit dhe zhvillimin e zinxhirëve të furnizimit për materialet dhe pajisjet me karbon të ulët si pengesa për përmbushjen e objektivave të saj klimatike.
Meta nuk ka shpallur një afat zëvendësues, duke thënë se do të ndajë rezultatin e shqyrtimit të saj.
Pavarësisht rishqyrtimit të afatit kohor të emetimeve, Meta tha se vazhdon të investojë në energji dhe infrastrukturë më të pastër. /AA/