~Udhëtojnë me kilometra

Kalojnë kontinente

Përqafohen kur takohen

Malli si flakë

Shuhet shpejt

Venitet



~Pranë mungesës

Heshtja e zemrave

Si heshta



~Sahora

Akrepat e shpirtrave

Kthehen kah ekranet

~Në prani të mungesës

Njerëzit kthehen në hije

Mumije



~Me sy zgurdulluar

Në ekrane mobile

Duke shëtitur veten

Si anije kozmike



~ Ku mbeti ajo mungesë

Ai përmallim

As sytë

Nuk i’a lëshojnë njëri-tjetrit



~Edhe kur flasin

Pa ndjenja

Pa emocion

Pa vënë re

Edhe nëse flasin



~Vjen koha

E shkon koha

Të “përmalluar”



~Përshëndeten

Që të “shihen përsëri”

Diku, në ndonjë dritare kozmike



~Njeriu pyet veten

Pa përgjigje

Ku ka shkuar njeriu

Sikur kometë

Udhëton, valëve kuantike



~E pyet përseri Njeriu

Kur do të “kthehet”

Të “jetojë” në Tokë



~Të mbjellë pemën e zemrës

Në truallin human…

Rrahman FERIZI

Dhjetor, 2024