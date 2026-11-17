Prania aktuale detare e SHBA-së në rajonin e Lindjes së Mesme tejkalon nivelin e regjistruar gjatë kulmit të luftës amerikano-izraelite kundër Iranit në shkurt dhe mars, tha sot një institut izraelit i sigurisë, transmeton Anadolu.
Instituti për Studime të Sigurisë Kombëtare (INSS) tha në një deklaratë se përpiloi të dhëna me burim të hapur për numrin aktual të forcave dhe anijeve detare amerikane të dislokuara në Gjirin Persik, Detin Arabik, Detin e Kuq dhe Mesdhe.
“Prania aktuale detare e SHBA-së tejkalon madhësinë e forcave të dislokuara gjatë operacionit ‘Furia Epike’ (Epic Fury), duke ofruar aftësi më të mëdha sulmuese dhe kapacitet më të gjerë të përgjimit të raketave”, tha instituti.
Ai nuk jep shifër për numrin aktual të forcave amerikane ose anijeve detare të dislokuara në rajon. SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftë kundër Iranit më 28 shkurt ndërsa Teherani u përgjigj me sulme ndaj Izraelit, dhe siç thotë ai, objektet ushtarake amerikane në vendet arabe.
Sipas një harte interaktive të publikuar nga instituti, aeroplanmbajtëset amerikane “George Washington”, “George H.W. Bush” dhe “Theodore Roosevelt” janë aktualisht të vendosur në rajon, së bashku me disa anije të tjera ushtarake.
Më 9 nëntor, presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se lufta në Iran “ushtarakisht ka përfunduar në mënyrë efektive”, duke shtuar se “Bllokada Detare më e madhe e historisë” do të mbetet në vend për të ushtruar presion ekonomik mbi Teheranin.
Pavarësisht pranisë së më shumë se 200 avionëve të karburantit ajror në rajon, energjia ajrore e SHBA-së e stacionuar në bazat tokësore mbetet nën nivelet e marsit, sipas institutit. “Avionët janë ripozicionuar më larg në perëndim brenda Lindjes së Mesme ose janë transferuar në Evropë, duke reflektuar cenueshmërinë e bazave përpara ndaj sulmeve iraniane”, tha ai.
“Megjithatë, avionët mund të ridislokohen shumë më shpejt se forcat detare, që do të thotë se ekuilibri i fuqisë ajrore në rajon mund të ndryshojë me shpejtësi”, shtoi instituti.
Washingtoni dhe Teherani nënshkruan memorandum mirëkuptimi në qershor, por zbatimi i tij u bllokua mes mosmarrëveshjeve mbi garantimin e lirisë dhe sigurisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, një rrugë strategjike për furnizimet me energji dhe mallra.
Që nga korriku, konfrontimet midis SHBA-së dhe Iranit kanë rifilluar periodikisht, pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit, i cili ka pasur pasoja të rëndësishme ekonomike dhe politike në të gjithë rajonin dhe ndërkombëtarisht.
Washingtoni dhe Tel Avivi akuzojnë Teheranin për ruajtjen e programeve bërthamore dhe raketore që kërcënojnë Izraelin dhe vendet rajonale aleate me SHBA-në ndërsa Irani thotë se programi i tij bërthamor është për qëllime paqësore.