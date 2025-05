Prej gjërave të mahnitshme është edhe ajo çfarë na tregon Shejkh Sharavi (r.h)

Shejkh Sharavi ishte i hutuar (në dilemë) rreth tefsirit të fjalës së Allahut:

“Dhe, Ai është i Cili në qiell është Zot dhe në tokë është Zot; e Ai është i Urti, i Ditur!” – (Kur’ani, Ez-Zuhruf. 84)

Tha: Rregulli në gramatikë thotë: Nëse ‘e pashquara’ përsëritet dy herë, atëherë e parë është ndryshe nga e dyta!

P.sh, nëse themi: Nderova një burrë në shtëpi dhe një burrë në rrugë; kjo do të thotë, se burri në shtëpi nuk është i njëjti me burrin në rrugë.

Pra, fjala e pashquar është fjala pa nyjën shquese (elif dhe lam), kështu që kur përsëriten, ato nuk janë të njëjta.

Allahu thotë: “Dhe, Ai është i Cili në qiell është Zot dhe në tokë është Zot..!”

Ka ardhur e pashquar dhe është përsëritur!!

Pra, sipas rregullit gramatikor, Zoti, i Cili është në qiell, nuk është i njëjtë me Zotin, i Cili është tokë; si? Janë dy zota?!

Shejkh Sharavi u mërzit dhe tha: Çfarë jam duke thënë?

Estagfirullahel-Adhim, por cila është përgjigjja?!

Patjetër duhet ta pyes mësuesit dhe vëllezërit e mi!

Ashtu ndodhi, Imam Sharavi u nis me të shpejtë tek Hoxha i tij. Hoxha i tij ishte me pushime me familjen e tij në fshat. Shejkhk Sharavi shkoi tek ai, dhe i tregoi ngërçin e tij.

Hoxha i tij i tha: Së pari, eja të falim namazin e iqindisë, sepse është afruar koha. Shejkh Sharavi dhe Hoxha i tij u falën së bashku në xhaminë e fshatit, që ishte një xhami e thjeshtë dhe ndodhej në fund të fshatit. Pas namazit, të dy u ulën dhe diskutuan meselenë, por për fat të keq, nuk arritën gjë!

Ndërkohë, që ata ishin ashtu, hyri një fshatar (një bujk i thjeshtë) dhe u tha: Es-Selamu alejkum.

Të dy ia kthyen: Ve alejkum selam!

Pastaj, u tha me një arabishte letrare dhe me një dialekt të ndryshuar: Po pyesni për fjalën e Allahut të Madhëruar: “Dhe, Ai është i Cili në qiell është Zot dhe në tokë është Zot..!”

Shejkh Sharavi dhe hoxha i tij u habitën!

Si e diti ku njeri, se çfarë po bisedonim, sepse ai nuk kishte dëgjuar, qoftë edhe një fjalë të vetme!

Njeriu i panjohur vazhdoi fjalën e tij duke thënë: A e harruat përemrin lidhor ‘i cili’?

Keni harruar rregullin më të rëndësishëm, që thotë: Përemri lidhor e shndërron të pashquarën në të shquar.

Allahu thotë: “Dhe, Ai është i Cili në qiell…” dhe nuk thotë: ‘Ai në qiell është…’;

Por, ka thënë: “Ai, i Cili…”, përse e keni harruar fjalën ‘i Cili’?

Njeriu vazhdoi t’u shpjegonte sekretin e pranisë së përemrit lidhor dhe përse ajeti kishte ardhur në atë formulim, ndërkohë Shejkh Sharavi dhe Hoxha i tij kishin mbetur të shtangur. Pastaj, njeriu i panjohur heshti dhe befas, pasi e plotësoi meselenë, u largua në pa bërë zë!

Shejkh Sharavi i tha hoxhës së tij: Kush ishte ky famoz (dijetar i madh)?

Hoxha i tij i tha: Unë nuk e njoh, sepse ai nuk është prej këtij vendi!

Shejkh Sharavi u ngrit me të shpejtë dhe doli nga xhamia. Aty jashtë gjeti një grup besimtarësh, që po rrinin përpara derës së xhamisë dhe i pyeti: Ku shkoi njeri, i cili doli tani?

A e njihni?

Këtu ishte e papritura!!

I thanë: Nuk ka hyrë kush brenda dhe as nuk ka dalë kush prej aty!

Tha: Si mundet kjo?! Ndoshta ka hyrë dhe ka dalë, e nuk e keni vënë re.

I thanë: Si mundet të ndodhë kjo, ndërkohë që ne po presim Hoxhën, i cili është me ty për ta pyetur rreth disa gjërave; ne ju kemi plotësisht në vëmendje, e nuk ka hyrë askush te ju.

Shejkh Sharavi (r.h) tha: Allahu i Madhëruar e mbështet këtë fe dhe e ruan këtë Libër me ushtri, që ne nuk kemi asnjë mundësi për ta njohur!

I Lartmadhëruar është Ai, i Cili ka thënë:

“Me të vërtetë, Ne e kemi zbritur ‘Dhikrin’ (Kur’anin) dhe me të vërtetë, Ne e ruajmë atë!” – (Kur’ani, El-Hixhr: 9)

Përkthehu nga arabishtja dhe përshtati në shqip:

Lavdrim Hamja