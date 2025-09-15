Prerja cezariane është ndërhyrja e vetme ku hapen shtatë shtresa të trupit të një gruaje…

Dhe pas vetëm gjashtë orësh, asaj i kërkohet të ngrihet në këmbë, të përballojë dhimbje, të durojë tkurrjet e forta të mitrës,dhe mbi të gjitha të kujdeset për një jetë të sapoardhur në këtë botë.
Askush nuk e sheh dhimbjen në heshtje… dridhjet e trupit, lotët e mbajtura, forca që mblidhet copë copë vetëm për t’u bërë nënë, ditën e parë.
Nëse e ke kaluar këtë, atëherë ti je më shumë se e fortë ti je e jashtëzakonshme.
Ji krenare për veten.
Jo sepse e bëre gjithçka në mënyrë të përsosur, por sepse ti vazhdove… edhe kur dhimbja fliste më shumë se forca