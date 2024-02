Presidenti argjentinas Milei niset për një udhëtim në Izrael

Presidenti i djathtë i Argjentinës, Javier Milei, kishte shprehur mbështetje të fortë për Izraelin dhe ishte zotuar të zhvillonte lidhje më të ngushta. Muajin e kaluar, Milei tha se udhëtimi do të shënonte “një kapitull të ri në vëllazërinë midis dy kombeve tona”.

“Unë do të shpreh mbështetjen time të plotë për Izraelin kundër sulmeve terroriste të grupit Hamas,” tha Milei në bordin e një avioni përpara se të nisej të hënën.

Në një deklaratë nga zyra e presidentit thuhet se Milei do të vizitojë Murin Perëndimor në Jerusalem me presidentin izraelit Isaac Herzog të martën dhe do të takohet me kryeministrin Netanyahu të mërkurën.