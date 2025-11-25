Presidenti Erdogan në takimin virtual mbi Ukrainën, kërkon bisedime të drejtpërdrejta në Stamboll

President i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, i është bashkuar takimit virtual të Koalicionit të Gatishmërisë mbi Ukrainën, transmeton Anadolu.
“Takimi trajtoi zhvillimet e fundit në luftën Rusi-Ukrainë, hapat e ndërmarrë drejt përfundimit të konfliktit dhe përpjekjet e vazhdueshme për paqe”, tha Burhanettin Duran, drejtori i Komunikimit i Turqisë, në platformën sociale të kompanisë amerikane X.
Duran tha se Erdogan u tha pjesëmarrësve se Turqia do të vazhdojë përpjekjet e saj diplomatike për të lehtësuar kontaktin e drejtpërdrejtë midis Kievit dhe Moskës për të arritur një “paqe të drejtë dhe të qëndrueshme” sa më parë.
Sipas tij, presidenti Erdogan gjithashtu tha se “Turqia është e përgatitur të presë negociata të drejtpërdrejta në Stamboll dhe se mbetet në komunikim me zyrtarët ukrainas dhe rusë për të çuar përpara këtë qëllim”.
“Në takim, u shpreh se një marrëveshje armëpushimi që mbulon energjinë dhe infrastrukturën portuale mund të ofrojë kushte të favorshme për negociatat mbi një marrëveshje gjithëpërfshirëse paqeje midis palëve”, deklaroi ai.
Duran njoftoi se përfaqësues nga 35 vende morën pjesë në takim dhe shkëmbyen pikëpamje mbi hapat e nevojshëm për të siguruar paqe të qëndrueshme.