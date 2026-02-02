Presidenti Erdogan nesër vizitë në Arabinë Saudite, në fokus “ekonomia dhe investimet”

Kryetari i Këshillit të Biznesit Turqi-Arabi Saudite i Bordit të Marrëdhënieve Ekonomike me Jashtë (DEIK), Hasim Sungu, deklaroi se agjenda kryesore e vizitës së presidentit Recep Tayyip Erdogan nesër në Arabinë Saudite, i shoqëruar nga një delegacion biznesmenësh turq, do të jetë rritja e vëllimit tregtar, inkurajimi i investimeve të ndërsjella dhe thellimi i bashkëpunimeve në sektorin privat, raporton Anadolu.
Në një deklaratë për agjencinë e lajmeve AA, Hasim Sungu kujtoi se presidenti Erdogan do të vizitojë Arabinë Saudite nesër me një delegacion biznesmenësh turq dhe se gjatë vizitës do të zhvillohen takime të rëndësishme.
Duke iu referuar afrimit të fundit midis dy vendeve në fushat ekonomike, politike dhe të ngjashme, Sungu u shpreh: “Vizita e presidentit Recep Tayyip Erdogan në Arabinë Saudite është një tregues i fortë i vullnetit për të çuar marrëdhëniet midis dy vendeve, veçanërisht dimensionet ekonomike dhe të investimeve, në një fazë më të avancuar. Agjenda kryesore e vizitës është arritja e marrëveshjeve të reja, rritja e vëllimit tregtar, inkurajimi i investimeve të ndërsjella dhe thellimi i bashkëpunimeve në sektorin privat”.
– “Ofron avantazhe të rëndësishme në aspektin e hapjes së rrugës për projekte të reja investimi”
Hasim Sungu deklaroi se objektivat e Vizionit 2030 të Arabisë Saudite përputhen kryesisht me kapacitetin e Turqisë në industri, prodhim, inxhinieri dhe teknologji, duke theksuar se kjo vizitë ofron avantazhe të rëndësishme për botën e biznesit, jo vetëm në forcimin e marrëdhënieve ekzistuese, por edhe në hapjen e rrugës për projekte të reja dhe konkrete investimi.
Sungu vuri në dukje se vëllimi tregtar midis Turqisë dhe Arabisë Saudite ka tejkaluar 8 miliardë dollarë dhe se ky nivel është i konsiderueshëm, por duke pasur parasysh madhësinë ekonomike dhe potencialin e të dy vendeve, kjo shifër duhet të rritet në 30 miliardë dollarë në planin afatgjatë.
“Mënyra për të arritur këto objektiva është të shkojmë përtej kuptimit klasik të tregtisë dhe të rrisim investimet e përbashkëta, prodhimin vendas dhe bashkëpunimet e bazuara në projekte. Forcimi i kontakteve të drejtpërdrejta midis komuniteteve të biznesit është elementi më kritik i këtij procesi”, tha Sungu.
– “Marrëdhëniet ekonomike do të bëhen më të balancuara dhe të qëndrueshme”
Kryetari i Këshillit të Biznesit Turqi-Arabia Saudite të DEIK, Sungu, theksoi se ekzistojnë mundësi të forta investimi dhe bashkëpunimi midis Turqisë dhe Arabisë Saudite në shumë fusha, kryesisht në energji, infrastrukturë, ndërtim, industri, industri mbrojtëse, shëndetësi, turizëm dhe transformim digjital.
Duke deklaruar se megaprojektet e zbatuara në Arabinë Saudite, të tilla si Neom, Qiddiya, Deti i Kuq dhe Al Ula, ofrojnë potencial të konsiderueshëm për firmat turke, Sungu theksoi:
“Këto projekte krijojnë një themel të besueshëm partneriteti biznesi për infrastrukturën e fortë inxhinierike, prodhuese dhe teknologjike të Turqisë. Ne besojmë se në periudhën e ardhshme, me rritjen e investimeve të ndërsjella dhe forcimin e partneriteteve strategjike afatgjata, marrëdhëniet ekonomike turko-saudite do të bëhen më të balancuara dhe të qëndrueshme”.