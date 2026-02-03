Presidenti Erdogan: Turqia dhe Arabia Saudite do të bashkëpunojnë për rindërtimin e Sirisë

Turqia do të vazhdojë ta mbështesë stabilitetin e Sirisë dhe do të punojë në bashkëpunim me Arabinë Saudite për rindërtimin e Sirisë, ka deklaruar presidenti Recep Tayyip Erdogan gjatë një takimi me Princin saudit të Kurorës Mohammed bin Salman në Riad, transmeton Anadolu.
Sipas një njoftimi të Drejtorisë së Komunikimeve të Turqisë, liderët gjatë takimit të tyre kanë diskutuar çështje rajonale dhe globale, marrëdhëniet bilaterale, energjinë dhe mbrojtjen.
Ankaraja vazhdon të punojë për rindërtimin e Gazës, ka thënë Erdogan, duke bërë thirrje për intensifikimin e përpjekjeve për t’i dhënë fund krizës humanitare.
Dy liderët gjithashtu kanë diskutuar në detaje situatën më të fundit në Jemen dhe zhvillimet në Afrikën Lindore.
Erdogan ka shprehur vendosmërinë për t’i çuar marrëdhëniet mes Turqisë dhe Arabisë Saudite në një “nivel më të lartë”, nëpërmjet hapave që do të ndërmerren në shumë fusha.