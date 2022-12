Presidenti Erdoğan udhëton në Turkmenistan për samitin trepalësh

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, sot do të udhëtojë në Turkmenistan për të marrë pjesë në samitin e parë mes presidentëve të Turqisë, Azerbajxhanit dhe Turkmenistanit, transmeton Anadolu Agency (AA).

Siç njofton presidenca turke, presidenti Erdoğan, presidenti i Azerbajxhanit, Ilham Aliyev dhe ai i Turkmenistanit, Serdar Serdar Berdimuhamedov do të takohen në qytetin turkmen Avaza për të adresuar hapat për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit midis tre vendeve në të gjitha fushat, veçanërisht në tregti, energji dhe transport.

Në samit, liderët do të nënshkruajnë disa marrëveshje që synojnë forcimin e bashkëpunimit.

Presidenti Erdoğan gjithashtu do të zhvillojë bisedime dypalëshe në margjinat e samitit.

Ndërkohë, edhe ministri turk i Punëve të Jashtme, Mevlüt Çavuşoğlu, do të vizitojë qytetin Avaza për të shoqëruar presidentin Erdoğan në pjesëmarrjen e takimit trepalësh të ministrave të jashtëm që do të organizohet me rastin e samitit.

“Gjatë samitit dhe takimeve ministrore do të diskutohen të gjitha aspektet e bashkëpunimit ekzistues midis tre vendeve, veçanërisht në fushën e tregtisë, energjisë dhe transportit, si dhe do të bëhet shkëmbimi i mendimeve për çështje aktuale rajonale dhe ndërkombëtare”, njoftoi Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë.