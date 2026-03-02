Presidenti Erdogan zhvillon bisedë telefonike me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Rutte

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, zhvilloi një bisedë telefonike me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, transmeton Anadolu.
Sipas një njoftimi nga Drejtoria e Komunikimeve Turke, gjatë bisedës u trajtuan çështjet në agjendën e NATO-s si dhe zhvillimet rajonale dhe globale.
Gjatë bisedës, Presidenti Erdogan theksoi se Turqia po ndjek me kujdes procesin konfliktual në rajon dhe se është e rëndësishme t’i jepet mundësi diplomacisë për paqe të qëndrueshme.
Ai gjithashtu njoftoi se përgatitjet për Samitin e Liderëve të NATO-s që do të mbahet në Ankara janë në vazhdim, dhe se Turqia do të presë samitin në mënyrë të denjë.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Rutte, gjithashtu vuri në dukje se NATO do të vazhdojë të kontribuojë në garantimin e sigurisë së aleatëve me një perspektivë 360 gradë.