Presidenti i akuzuar i Koresë së Jugut akuzohet për kryengritje

Presidenti i akuzuar i Koresë së Jugut, Yoon Suk Yeol, është akuzuar për kryengritje pasi u përpoq të shpallte gjendjen ushtarake në dhjetor.

Përpjekja e tij fatkeqe për të imponuar sundimin ushtarak e zhyti vendin në një krizë politike të paprecedentë dhe ai bëhet presidenti i parë në detyrë në historinë e Koresë së Jugut që akuzohet për një krim.

Aktakuza vjen pasi një gjykatë në Seul refuzoi një kërkesë për të zgjatur paraburgimin e Yoon të shtunën, që do të thoshte se prokurorët duhej të merrnin një vendim nëse do ta akuzonin ose do ta lironin atë përpara të hënës.

“Ndëshkimi i kreut të kryengritjes tani fillon më në fund,” tha Han Min-soo, një zëdhënës nga Partia Demokratike kryesore e opozitës në një konferencë për shtyp. /abcnews