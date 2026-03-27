Presidenti i Iranit: Mbështetja e Putin na frymëzon në këtë luftë

Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, e ka vlerësuar aleancën me Rusinë si ndihmë në përpjekjet e tij të luftës.
“Mesazhet e Presidentit Putin dhe mbështetja e popullit rus na frymëzojnë në këtë luftë. Në emër të popullit të Iranit, falënderoj qeverinë dhe popullin e Rusisë”, shkroi ai në rrjetet sociale.
Pezeshkian tha se marrëdhëniet e kaluara në rajon janë transformuar dhe po formohen lidhje të reja.
I pyetur në lidhje me mbështetjen e Moskës për Teheranin, sekretari i shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, u tha gazetarëve se mendonte që Rusia po përqendrohej kryesisht në luftën e saj me Ukrainën sesa në ndihmën ndaj Iranit.
Megjithatë, ministri i jashtëm i Francës, Jean-Noel Barrot, tha se të gjitha provat e kanë çuar vendin të besojë se Rusia po ndihmon përpjekjet ushtarake të Iranit kundër objektivave amerikane në Lindjen e Mesme.