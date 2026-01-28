Presidenti i Kinës ftohet nga Trump për të vizituar SHBA-në

Presidenti kinez, Xi Jinping, është ftuar nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, për të vizituar SHBA-në më vonë këtë vit, me shumë mundësi në gusht ose shtator, tha të martën diplomati më i lartë i Washingtonit në Pekin, transmeton Anadolu.
Xi e ka ftuar gjithashtu Trumpin të vizitojë Kinën në prill, tha për Bloomberg ambasadori i SHBA-së, David Perdue.
Perdue tha se Kina dhe SHBA-të kanë zbatuar kryesisht disa konsensuse të arritura gjatë takimit të tyre të vitit të kaluar, duke mbuluar fusha të tilla si blerjet e fentanilit dhe sojës, duke reflektuar progresin në bashkëpunimin pragmatik.
“Dhe më e rëndësishmja, ata (Kina) kanë bërë një hap përpara në bashkëpunimin tonë me forcat e rendit nga Shtetet e Bashkuara,” tha ai, duke shtuar se agjencitë e zbatimit të ligjit nga të dy vendet kanë punuar për herë të parë së bashku për të luftuar fentanilin.
Perdue tha se komunikimet midis dy presidentëve tregojnë një “gatishmëri për të pasur më shumë ndërveprime” në fusha të ndryshme.
“Tani për tani, ne kemi një nivel respekti dhe besimi,” shtoi ai.
Më parë, Sekretari i Thesarit i SHBA-së, Scott Bessent, tha se Trump dhe Xi mund të takohen deri në katër herë këtë vit në mjedise të ndryshme.
Që kur Trump u mandatua në janar të vitit të kaluar, ai dhe Xi kanë mbajtur disa kontakte, përfshirë takimin e tyre të parë ballë për ballë në tetor në qytetin e Koresë së Jugut, Busan, i cili më vonë u përshkrua si “i suksesshëm”.
Udhëheqësit e dy ekonomive më të mëdha në botë kanë folur gjithashtu në telefon disa herë gjatë vitit të kaluar, një periudhë e shënuar nga luhatje në lidhjet dypalëshe. Marrëdhëniet u përkeqësuan për pak kohë pasi Washingtoni vendosi tarifa të larta, kundër të cilave Pekini u hakmor përpara se të dyja palët t’i tërhiqnin masat më vonë.
Kina do të presë udhëheqësit e forumit të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor në nëntor në qytetin jugor të Shenzhen, në provincën Guangdong. Trump është planifikuar të presë udhëheqësit e G20 për samitin e tyre vjetor në dhjetor në Floridën jugore.