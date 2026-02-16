Presidenti i Nigerit viziton Algjerinë, shenjë normalizimi të marrëdhënieve

Presidenti i Nigerit, gjenerali Abdourahamane Tiani, mbërriti të dielën në Algjeri për një vizitë zyrtare pune, ku u takua me presidentin algjerian Abdelmadjid Tebboune. Vizita shihet si sinjal i përfundimit të më shumë se 10 muajve tensione diplomatike mes dy vendeve.
Sipas presidencës algjeriane, Tebboune priti Tiani-n, i cili kryeson një delegacion të nivelit të lartë. Televizioni shtetëror njoftoi se pritja u bë në Aeroporti Ndërkombëtar Houari Boumediene, duke e cilësuar vizitën si dëshmi të marrëdhënieve historike mes Algjerisë dhe Nigerit. /mesazhi