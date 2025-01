Presidenti i Panamasë i përgjigjet Trump: Kanali është dhe do të vazhdojë të jetë i yni

Presidenti i Panamasë, Jose Raul Mulino i është përgjigjur deklaratës së Donald Trump në fjalimin e tij inaugurues se SHBA do të marrë përsëri Kanalin e Panamasë nga kontrolli kinez.

Mulino hodhi poshtë çdo nocion të ndikimit kinez, duke thënë: “Nuk ka prani të asnjë kombi në botë që ndërhyn në administratën tonë”.

“Kanali është dhe do të vazhdojë të jetë i Panamasë dhe administrata e tij do të vazhdojë të jetë nën kontrollin panamez në lidhje me neutralitetin e tij të përhershëm”, shtoi ai. /abcnews