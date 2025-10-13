Presidenti i SHBA-së, Trump mbërrin në Izrael

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka mbërritur në Izrael për një vizitë që do të zgjasë më pak se katër orë pas armëpushimit të arritur në Gaza, transmeton Anadolu.
Avioni i Trumpit mbërriti në aeroportin “Ben Gurion” në afërsi të Tel Avivit.
Pas armëpushimit të arritur në Gaza, Trump mbërriti në aeroportin “Ben Gurion” ku u prit me ceremoni zyrtare. Ai u prit nga presidenti izraelit Isaac Herzog dhe kryeministri Benjamin Netanyahu, së bashku me shumë ministra dhe zyrtarë.
Trump do të niset nga aeroporti “Ben Gurion” për në Kudsin Perëndimor, si pjesë e vizitës së tij në Izrael, e cila do të zgjasë më pak se katër orë.
Ai do t’i drejtohet Parlamentit izraelit (Knesset) në Kudsin Perëndimor dhe më pas do të udhëtojë për në Tel Aviv për t’u takuar me pengjet izraelite dhe familjet e tyre.
Trump do të niset nga Izraeli në orën 13:00 sipas orës lokale dhe do të udhëtojë për në Egjipt për të marrë pjesë në Samitin e Paqes në Sharm el-Sheikh, ku do të diskutohet për marrëveshjen e armëpushimit në Gaza.