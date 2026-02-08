Presidenti i Somalisë kundërshton “ndërhyrjen” e Izraelit dhe refuzon bazë ushtarake në Somaliland

Presidenti i Somalisë, Hassan Sheikh Mohamud, ka dënuar ashpër atë që e cilësoi si “ndërhyrje” të Izraelit në punët e brendshme të vendit të tij, duke deklaruar se Somalia nuk do të lejojë krijimin e asnjë baze ushtarake izraelite në rajonin e shkëputur të Somalilandit.
Në një intervistë për Al Jazeera, Mohamud tha se njohja e Somalilandit nga Izraeli ka rritur paqëndrueshmërinë dhe ka dobësuar rendin ndërkombëtar. Ai paralajmëroi se çdo prani ushtarake izraelite në këtë rajon do të përbënte kërcënim jo vetëm për Somalinë, por edhe për vendet fqinje.
“Ne nuk do ta lejojmë kurrë këtë dhe do të përballemi me çdo forcë izraelite që tenton të vendoset atje,” u shpreh presidenti somalez, duke theksuar se vendi i tij do të mbrojë sovranitetin dhe integritetin territorial.
Deklaratat vijnë pas vendimit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, në dhjetor, për të njohur Somalilandin si shtet të pavarur. Ky veprim e bëri Izraelin vendin e parë që e ndërmerr një hap të tillë, duke shkaktuar reagime të forta në rajon dhe më gjerë.
Somalia e ka dënuar këtë njohje si shkelje të integritetit të saj territorial, një qëndrim i mbështetur edhe nga shumica e liderëve afrikanë dhe arabë. Ndërkohë, udhëheqësi i Somalilandit e ka përshëndetur vendimin e Izraelit, duke e cilësuar atë si hap drejt stabilitetit dhe njohjes ndërkombëtare.
Presidenti Mohamud theksoi gjithashtu se zhvillimet në Somaliland nuk mund të shkëputen nga ajo që po ndodh në Gaza, duke paralajmëruar për dobësimin e rendit ndërkombëtar dhe të institucioneve globale të krijuara pas Luftës së Dytë Botërore. /mesazhi