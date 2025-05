Presidenti i Venezuelës: Kundër popullit të Palestinës po zhvillohet një luftë shfarosjeje

Duke iu referuar sulmeve të Izraelit në Gaza, presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro tha se një luftë shfarosjeje po zhvillohet kundër popullit të Palestinës, transmeton Anadolu.

Maduro dha një deklaratë në një kanal televiziv privat dhe reagoi “ashpër” ndaj komunitetit ndërkombëtar për shkak të sulmeve që vazhdojnë ndaj Palestinës.

“Një luftë shfarosjeje kundër popullit palestinez. Kushdo që hesht përballë këtij shkatërrimi, i cili synon familje të tëra, do të jetë bashkëpunëtor i përjetshëm i njërit prej krimeve më të rënda të regjistruara në histori”, tha Maduro.

Ai kujtoi gjyqin në lidhje me vdekjen e legjendës së futbollit argjentinas Diego Maradona.

“Nuk po e them këtë për herë të parë. Ata e vranë Maradonën. Ata e eliminuan atë me metodat e tyre dhe gjyqi që po zhvillohet e tregon qartë këtë. Ata e vranë atë për të heshtur zërat e të pazëshmëve dhe të shtypurve”, tha Maduro.

Më tej ai theksoi se Sistemi Kombëtar i Energjisë Elektrike (SNE) i Venezuelës u vu në shënjestër nga grupet e ekstremit të djathtë më 1 maj. Maduro tha se organizata kriminale e quajtur “Comanditos” synon të sabotojë infrastrukturën elektrike dhe se me këtë përpjekje synon të lërë gjysmën e vendit pa energji elektrike.

Ai reagoi ndaj opozitës pa i emëruar ata ndërsa pyeti “Çfarë u ka mbetur në dorë këtyre njerëzve?. “Të shkaktojnë dëm. Për shkak se janë të mundur, po fundosen gjithnjë e më shumë. Çdo grup i dhunshëm që guxon të shkelë të drejtën e popullit për paqe dhe qetësi do të përballet me grusht të hekurt brenda kornizës së ligjit. Ne kurrë nuk do të lejojmë që grupet e dhunshme nazifashiste të rishfaqen në vend”, tha Maduro.