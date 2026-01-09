Presidenti kolumbian, Petro: Trumpi planifikoi operacion ushtarak në Kolumbi

Presidenti amerikan Donald Trump ka qenë në përgatitje të një operacioni ushtarak në Kolumbi, tha presidenti kolumbian Gustavo Petro për të përditshmen spanjolle “El Pais”, transmeton Anadolu.
“Trumpi më tha në një telefonatë se po mendonte të bënte gjëra të këqija në Kolumbi. Mesazhi ishte se ata tashmë po përgatiteshin, po planifikonin operacion ushtarak”, tha Petro.
Megjithatë, udhëheqësi kolumbian i krahut të majtë tha se beson që kërcënimi ishte “ngrirë” pas telefonatës të së mërkurës ndërsa pranoi gjithashtu se “mund të gabohem”.
“Çdo president, kudo në botë, mund të shkarkohet nëse ai ose ajo nuk përputhet me interesa të caktuara”, tha Petro duke shtuar se ka frikë se do të vuajë të njëjtin fat si udhëheqësi venezuelian, Nicolas Maduro, i cili u kap nga forcat amerikane në Karakas fundjavën e kaluar.
Petro shpjegoi se Kolumbisë i mungojnë aftësitë e mbrojtjes ajrore, por ka bërë thirrje për rezistencë popullore. Ai tha se foli me Trumpin për rreth një orë të mërkurën, ku ai ishte në gjendje të paraqiste pikëpamjet e tij.
“(Trumpi) kishte vetëm informacion nga opozita që jetonte në shtetin e Floridës, ku është i vendosur krahu më radikal republikan. Ajo opozitë gënjen për luftën tonë kundër trafikut të drogës”, tha ai.
Petro tha se Trumpi e kuptonte, duke thënë se edhe ai ishte viktimë e gënjeshtrave dhe duke kërkuar përmirësimin e komunikimit për të shmangur keqkuptimet në të ardhmen.
– Mendime mbi Venezuelën
Petro i tha “El Pais”-it se është mik i presidentes në detyrë të Venezuelës, Delcy Rodriguez dhe ka folur me të që kur ajo mori detyrën.
Të shtunën e kaluar, Trumpi tha se zyrtarët e lartë amerikanë po kontrollonin qeverinë venezueliane. Megjithatë, Rodriguez më vonë tha se “asnjë agjent i huaj” nuk po e drejton vendin.
Petro tha se detyra e saj qendrore duhet të jetë bashkimi i popullit venezuelian. “Nëse ata bashkohen dhe kërkojnë rrugëdalje politike nga problemi i dukshëm me të cilin përballen, ata mund të ecin përpara”, tha Petro.
Ai paralajmëroi se ndërhyrja e vazhdueshme e njëanshme e SHBA-së në vendet sovrane mund të çojë në një “luftë botërore”.
“Çështja nuk është Venezuela, çështja është Kina. SHBA-ja i frikësohet konkurrencës me Kinën dhe kërkon energji për të konkurruar komercialisht, por kjo do të çojë në luftë”, tha Petro.