Presidenti koreano-jugor: Koreja e Veriut prodhon materiale bërthamore për të ndërtuar 20 bomba bërthamore në vit

Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung deklaroi sot se Koreja e Veriut vazhdon të prodhojë mjaftueshëm material bërthamor për të ndërtuar 10-20 armë bërthamore në vit, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media të transmetuar në televizion, Lee tha se nevojitet qasje pragmatike për t’u marrë me Korenë e Veriut, duke përmendur përparimet e Veriut në aftësitë bërthamore, raportoi “Yonhap News”.
“Materialet bërthamore të afta për të prodhuar 10 deri në 20 armë bërthamore në vit vazhdojnë të prodhohen (në Korenë e Veriut) dhe teknologjia e raketave balistike ndërkontinentale (ICBM) është ende duke përparuar”, tha ai.
Lee përsëriti një plan veprimi tre-fazor për denuklearizimin e programit bërthamor të Koresë së Veriut, duke theksuar një qasje realiste. “Do të ishte e dobishme nëse nuk prodhohet asnjë material shtesë bërthamor, nëse një material i tillë nuk transferohet jashtë vendit dhe nëse teknologjia ICBM nuk zhvillohet më”, tha Lee.
“Nuk duhet të braktisim idealet tona, por të ndjekim negociata realiste për të ndaluar programin, për ta zvogëluar atë dhe për të ecur drejt denuklearizimit në planin afatgjatë”, tha ai.
Presidenti koreano-jugor u zotua të ndërmarrë hapa për të rivendosur marrëveshjen ushtarake të nënshkruar në vitin 2018 midis presidentit të atëhershëm, Moon Jae-in dhe udhëheqësit të Koresë së Veriut, Kim Jong Un.
Marrëveshja, që synonte parandalimin e përplasjeve ushtarake aksidentale dhe ndërtimin e besimit, u pezullua në vitin 2024 për shkak të tensioneve në rritje. Ai premtoi përpjekje të reja diplomatike për të rinisur bisedimet e bllokuara midis Phenianit dhe Washingtonit dhe për të ringjallur dialogun ndërkorean.
Lee tha se Seuli do të vepronte si një “nxitës kardiak” për të ndihmuar në lehtësimin e rifillimit të shpejtë të dialogut Kore-SHBA dhe për të krijuar kushte për angazhim të rinovuar midis dy Koreve.
Që nga marrja e detyrës, Lee është përpjekur të rivendosë lidhjet me Phenianin, por Koreja e Veriut nuk është përgjigjur. Marrëdhëniet ndërkoreane u përkeqësuan ndjeshëm nën administratën e mëparshme të Yoon Suk Yeol, i cili u rrëzua vitin e kaluar pasi u pengua të vendoste ligjin ushtarak.