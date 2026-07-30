Presidenti libanez: Turqia dhe Libani ndajnë “lidhje të rrënjosura thellë”, vullnet të fortë për bashkëpunim

Turqia dhe Libani ndajnë “lidhje të rrënjosura thellë”, tha të enjten presidenti libanez Joseph Aoun, duke shtuar se ekziston “vullnet i fortë” për të bashkëpunuar në mënyra që u shërbejnë interesave të të dyja vendeve, raporton Anadolu.
“Ekziston një vullnet i fortë për të bashkëpunuar në mënyra që u shërbejnë interesave të të dy vendeve dhe kontribuojnë në stabilitetin rajonal”, tha Aoun gjatë një konference të përbashkët për media me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan në kryeqytetin turk, Ankara.
Duke vlerësuar përpjekjet dhe udhëheqjen e Erdoganit, Aoun tha se presidenti turk mbështet marrëdhëniet mes Turqisë dhe Libanit përmes vizionit dhe angazhimit të tij të palëkundur.