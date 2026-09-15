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Presidenti palestinez mbërrin në Egjipt për vizitë zyrtare dyditore

Presidenti palestinez Mahmoud Abbas mbërriti të martën në Kajro për një vizitë zyrtare dyditore në Egjipt, raportoi agjencia palestineze e lajmeve Wafa, transmeton Anadolu.

Abbas u prit në Aeroportin Ndërkombëtar të Kajros nga ministri egjiptian i Bujqësisë, Alaa Farouk, dhe disa zyrtarë egjiptianë e palestinezë.

Ai pritet të takohet të mërkurën me presidentin egjiptian Abdel Fattah al-Sisi për të diskutuar zhvillimet e fundit lidhur me çështjen palestineze, si dhe çështje arabe dhe ndërkombëtare me interes të përbashkët.

Bisedimet pritet të përfshijnë gjithashtu përpjekjet e udhëhequra nga Egjipti, në koordinim me partnerët rajonalë dhe ndërkombëtarë, për ofrimin e ndihmës humanitare për palestinezët dhe mbështetjen e rindërtimit të zonave të shkatërruara nga lufta që po vazhdon, tha Wafa.

Vizita zhvillohet në një kohë kur Kajro ka intensifikuar kontaktet diplomatike lidhur me zhvillimet rajonale.

Princi i Kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, ndodhet gjithashtu në Kajro për bisedime me Sisin të martën.

Abbas pritet të takohet gjithashtu me Sekretarin e Përgjithshëm të Ligës Arabe, Nabil Fahmy, në selinë e organizatës gjatë vizitës së tij.

Presidenti palestinez shoqërohet nga nënpresidenti Hussein al-Sheikh, kryetari i Këshillit Kombëtar Palestinez, Rawhi Fattouh, anëtari i Komitetit Qendror të Fatahut dhe shefi i inteligjencës, Majed Faraj, si dhe zyrtarë të tjerë.

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