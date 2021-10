Presidenti rus Putin mbështet reformimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, ka thënë se diçka duhet ndërmarrë për ta bërë Këshillin e Sigurimit të OKB-së “më të balancuar”, raporton anadolu Agency (AA).

Duke folur në takimin e Klubit të Diskutimit “Valdai” në Soçi, Putin tha se presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, “ka të drejtë në këtë mendim”.

“Ne duhet të mendojmë se si ta bëjmë këtë organizatë (OKB-në) më të balancuar, veçanërisht pasi, me të vërtetë, është e vërtetë, dhe në këtë kuptim presidenti Erdoğan ka të drejtë, ajo u krijua pas Luftës së Dytë Botërore dhe kishte një ekuilibër të caktuar fuqie e cila tani po ndryshon. Tashmë ka ndryshuar”, tha ai.

Erdogan ka mbrojtur përpjekjet e tij për reformën e OKB-së nën sloganin “bota është më e madhe se pesë”, duke argumentuar se struktura aktuale e Këshillit të Sigurimit prej pesë anëtarësh të përhershëm është shumë jopërfaqësuese për botën, veçanërisht vendet në zhvillim dhe ato muslimane.

Putin shtoi se ai e ngriti këtë çështje me iniciativën e tij në takimin e fundit me presidentin turk në Rusi.

“Është e qartë pse lideri turk po flet për këtë. Me sa duket, ai beson se Turqia mund të jetë një anëtare e përhershme e Këshillit të Sigurimit. Por nuk na takon ne, as për Rusinë, të vendosim. Kjo duhet të vendoset me konsensus”, tha Putin, duke shtuar:

“Më pas i thashë drejtpërdrejt zotit Erdoğan se nëse shkatërrojmë të drejtën e vetos së anëtarëve të përhershëm, OKB-ja do të vdesë në të njëjtën ditë, ajo do të kthehet në një Ligë të Kombeve, një platformë për diskutime”, tha ai.

Putin vuri në dukje se ai nuk do të dëshironte të shkatërronte themelin e OKB-së, duke shtuar se e drejta e vetos është “e gjithë pika e OKB-së sot”.

Megjithatë, siç u shpreh ai, pajtohet me domosdoshmërinë për ta bërë organizatën “më të balancuar”, në mënyrë që të pasqyrojë fuqinë ekonomike të Kinës që ia kaloi SHBA-së me fuqinë blerëse, rritjen e shpejtë të ekonomisë së Indisë dhe ndryshimet në Afrikë dhe Amerikën Latine.

“E gjithë kjo duhet të merret parasysh, nuk duhet të bëjmë gabime apo bujë për këtë çështje”, tha ai. /aa