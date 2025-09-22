Presidenti sirian: Rënia e regjimit të Asadit solli një “fazë të re historike” për rajonin

Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa tha sot se rënia e regjimit të Bashar al-Asad ka sjellë “një fazë të re historike për rajonin”, duke theksuar se Siria sot ka “interesa të përbashkëta me Perëndimin dhe Shtetet e Bashkuara”, raporton Anadolu.
Duke folur në një sesion të titulluar “Faza Lindore: Demokracia, Siguria dhe Rreziku Gjeopolitik” me ish-drejtorin e CIA-s David Petraeus në Samitin Vjetor Concordia 2025 në New York, Sharaa paralajmëroi se disa palë po përpiqen “të nxisin tensione sektare në Siri, ndërsa të tjerë po i lajnë hesapet në tokën siriane”.
“Zgjidhjet paqësore duhet të arrihen dhe zbatohen shpejt, veçanërisht në marrëveshjen me SDF-në më 10 mars”, tha ai.
“Kufizimi i armëve në duart e shtetit është ajo që e mbron Sirinë nga konfliktet dhe trazirat”, tha Sharaa.
Siria “i ofroi SDF-së të integrohej në ushtrinë e Sirisë, i siguroi ata se të drejtat e kurdëve janë të garantuara, por ka pasur hezitim (nga ana e tyre) në zbatimin e marrëveshjes”.