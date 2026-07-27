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Presidenti turk Erdogan dhe homologu i tij senegalez diskutojnë marrëdhëniet dypalëshe

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, dhe presidenti i Senegalit, Bassirou Diomaye Faye, diskutuan marrëdhëniet dypalëshe, si dhe çështjet rajonale dhe globale gjatë një bisede telefonike, sipas Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Turqisë, transmeton Anadolu.

Erdogan tha se Ankaraja do të vazhdojë përpjekjet për të arritur objektivin e vëllimit tregtar mes dy vendeve.

Ai tha se zgjerimi i bashkëpunimit në shumë fusha, veçanërisht në investime, do të luajë një rol kyç në këtë proces.

Erdogan gjithashtu theksoi rëndësinë kritike të përshpejtimit të bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes, duke thënë se Turqia do të vazhdojë të ndjekë iniciativa të bazuara në qasjen “fito-fito”.

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