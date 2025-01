Presidenti turk Erdoğan thekson nevojën për veprim urgjent për rindërtimin e Sirisë

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, nënvizoi rëndësinë e ndërmarrjes së hapave urgjentë për rindërtimin e Sirisë, transmeton Anadolu.

Në një bisedë telefonike me kryeministrin e Italisë Giorgia Meloni, Erdoğan ka thënë se heqja e sanksioneve ndaj Sirisë, me Italinë që do të merrte drejtimin, do të ishte në të mirë të këtij procesi, tha në një deklaratë Drejtoria e Komunikimeve e Presidencës turke.

Dy liderët kanë diskutuar gjithashtu marrëdhëniet midis vendeve të tyre, si dhe çështje rajonale dhe globale.

“Duke vënë në dukje se Türkiye dhe Italia arritën një vëllim tregtar dypalësh prej 32 miliardë dollarësh në vitin 2024 dhe se kjo shifër mund të rritet duke zgjeruar marrëdhëniet tregtare dhe investuese, presidenti Erdoğan deklaroi se Türkiye kërkon të nxisë një bashkëpunim më të madh me Italinë në shumë fusha, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes dhe energji”, tha drejtoria.