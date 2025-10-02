Presidenti turk shënon 838-vjetorin e çlirimit të Kudsit

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, shënoi të enjten 838-vjetorin e çlirimit të Kudsit, transmeton Anadolu.
“Në 838-vjetorin e çlirimit të Kudsit, përkujtoj me mëshirë Salahudin Ejubin, çliruesin e dytë të këtij qyteti të shenjtë, dhe ushtarët e tij heroikë”, tha Erdoğan në platformën turke sociale “NSosyal”.
Erdoğan shprehu gjithashtu vendosmërinë për të luftuar me këmbëngulje për Kudsin, të cilin ai e tha se është “trashëgimi që na është besuar” nga Profeti Muhamed dhe profetët që e paraprinë atë.
Kudsi, që përfshin Kiblën e parë të myslimanëve, Xhaminë al-Aksa, u riçlirua nga Salahudin Ejubi në vitin 1187.