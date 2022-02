Presidentja Osmani takohet me emisarin britanik Peach

Emisari special i Britanisë së Madhe për Ballkanin Perëndimor, Stuart Peach, është pritur në takim nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani.

Emisari britanik Peach u takua edhe me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Në takim me Kurtin sikurse edhe me Osmanin, mediet u lejuan të marrin vetëm pamje.

Emisari special i Britanisë së Madhe për Ballkanin Perëndimor, Stuart Peach po qëndron në vizitë zyrtare në Kosovë.

Ndryshe, kryeministri britanik Boris Johnson ka emëruar Peach si të dërguarin e posaçëm për Ballkanin Perëndimor si pjesë e angazhimit të vazhdueshëm të Mbretërisë së Bashkuar për zhvillimin dhe prosperitetin e rajonit.

Stuart Peach më herët ka qenë në detyrën e kryetarit të Komisionit Ushtarak të NATO-s, të cilin e ka mbajtur prej vitit 2018. Më parë ai ka shërbyer edhe si shef i Shtabit të Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar. Për Serbinë dhe Kosovën, ai do të punojë me partnerët ndërkombëtarë në mbështetje të dialogut Serbi-Kosovë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.