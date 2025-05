Prezantohet limuzina e re Audi A6

Pas karavanit, Audi prezantoi edhe versionin limuzinë të “gjashtës” së re.

Mund të duket sikur çdo model i ri këto ditë duhet të jetë një crossover, por limuzina klasike nuk e ka thënë ende fjalën e saj të fundit. Sidomos kur bëhet fjalë për markat premium.

Këto marka lulëzuan pikërisht në kohën kur limuzina klasike ishte në kulmin e popullaritetit, dhe falë kësaj, ata financuan zhvillimin e linjave të tyre SUV.

Edhe pse shitjet e limuzinave kanë rënë, kërkesa për këtë stil trupi është ende mjaft e fortë për të justifikuar investimet e reja.

Një shembull i mirë i kësaj është gjenerata e re e Audi A6.

A6 e re për herë të parë u prezantuar në fillim të këtij muaji, por më pas në variantin më praktik karavan Avant me një bagazh më të madh.

Siç pritej, limuzina duket pothuajse identik me Avant, me përjashtim të pjesës së pasme. Është interesante se Audi vendosi të prezantojë limuzinën A6 të ri pa paketën S Line.

Zakonisht, fotot promovuese tregojnë versionet më të shtrenjta dhe më të pajisura, dhe ky i paraqitur duket qartë se nuk është modeli bazë, megjithëse nuk është as më luksozi.

Ndryshe nga Audi A6 E-Tron tërësisht elektrik, SUS A6 nuk ka drita të ndara. Edhe pse ndajnë të njëjtin emër, dy modelet nuk kanë asnjë lidhje mekanikisht me njëra-tjetrën.

Versioni i motorit me djegie përdor platformën Premium Platform Combustion (PPC), njëlloj si A5 e re, ndërsa A6 elektrike mbështetet në platformën mekanike PPE (Premium Platform Electric), të cilën Audi e zhvilloi së bashku me Porsche.

A6 mbetet një limuzinë e vërtetë me një bagazh klasik, ndryshe nga limuzina A5 quajtur në mënyrë konfuze, që tani është në fakt një liftback si ish-A5 Sportback.

A6 i ri është makina më aerodinamike me motor me djegie të Audi deri më sot, me një koeficient të tërheqjes prej vetëm 0.23.

Sidoqoftë, A6 E-Tron elektrik i përmendur më parë është edhe më i mirë në këtë drejtim (koeficienti Cd është 0.21 nëse zgjidhni kamera digjitale në vend të pasqyrave).

A6 i ri ka një gjatësi prej 4,99 m, që është 60 mm më shumë se modeli i mëparshëm. Fellnet e rrotave variojnë nga 21 në 23 inç.

Çuditërisht, pjesa e brendshme është identike me atë të karavanit, duke përfshirë të tre ekranet digjitale.

Një grup instrumentesh digjitale 11,9 inç dhe një ekran qendror info-argëtues 14,5 inç janë standarde, ndërsa një ekran shtesë 10,9 inç i pasagjerëve është i disponueshëm si opsion.

Audi kohët e fundit pranoi se cilësia e brendshme ka rënë në vitet e fundit, por tani po premton përmirësime.

A6 i ri ka 30% izolim më të mirë të zërit, pjesërisht falë xhamit akustik në xhamat e pasmë.

Pjesa e bagazhit është 492 litra pas ulëseve të pasme, të cilat ndahen në një raport 40:20:40, ndërsa Avant ofron 503 litra, ose 1,534 litra me ulëset e palosura.

Hibridet plug-in pritet të kenë bagazhe më të vogla për shkak të hapësirës së baterisë.

Për momentin, Audi ka konfirmuar vetëm versionet klasike me motorë me djegie të brendshme.

Modeli bazë ka një motor 2-litërsh turbo benzinë me 204 kuaj-fuqi, duke bërë tërheqje me rrotat e përparme.

V6 më i madh 3-litërsh me një sistem hibrid “të butë” dhe Quattro ofron 367 kuaj-fuqi.

Sa i përket opsionit me naftë, ekziston një 2.0 TDI me teknologji 48 volt që prodhon 204 kuaj fuqi, me opsionin e lëvizjes me rrota të përparme ose me të gjitha rrotat.

Në versionet me të gjitha rrotat, deri në 70 për qind e fuqisë mund të transmetohet në boshtin e pasmë.

Derisa të arrijë S6, versioni me gjashtë cilindra i A6 do të jetë më i shpejti, duke përshpejtuar në 100 km/h për 4.7 sekonda, me një shpejtësi maksimale prej 250 km/h.

Limuzina A6 e re do të mbërrijë në auto-sallonet në prill, me një çmim fillestar prej 55,500 euro në Gjermani. Dorëzimi për klientët gjermanë do të fillojë gjatë verës.