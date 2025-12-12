Prishtinë: Konfiskohen mbi 250 kilogramë duhan dhe mallra tjera të kontrabanduara

Njësitë Antikontrabandë të Doganës së Kosovës, në koordinim me Policinë e Kosovës – Sektorin e Hetimeve të Policisë Kufitare – kanë ndërmarrë një aksion kontrolli më 11 dhjetor 2025 në një objekt pa mbishkrim pranë tregut të gjelbërt në Prishtinë.
Gjatë kontrollit, autoritetet zbuluan sasi të konsiderueshme mallrash pa dokumentacion të origjinës, të dyshuara për kontrabandë.
Sipas Doganës, janë konfiskuar 255.5 kilogramë duhan i grirë (refuz) pa banderola, 1,200 kilogramë mjaltë pa asnjë lloj mbishkrimi dhe 210,000 copë filtera cigaresh të paorigjinë.
I gjithë malli është sekuestruar përkohësisht, ndërsa Prokuroria Themelore e Prishtinës është njoftuar dhe pritet të përcaktojë veprimet e mëtejshme ligjore.
Doganës së Kosovës dhe Policia e Kosovës theksojnë se mbeten të përkushtuara në luftën kundër kontrabandës dhe mbrojtjen e tregut vendas, duke kërkuar bashkëpunimin e qytetarëve për raportimin e çdo rasti të dyshuar.