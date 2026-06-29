Pritej paqja, rikthehet lufta!

Amerika sulmon përsëri Iranin, Teherani hakmerret me Kuvajtin dhe Bahreinin
Shtetet e Bashkuara kanë bombarduar dhe sulmuar objektiva në Iran për të dytën ditë radhazi, thuhet në përgjigje të sulmit të Iranit ndaj një anijeje cisternë nafte në Ngushticën e Hormuzit.
“Avionët amerikanë sapo kanë sulmuar objektet iraniane të magazinimit të raketave dhe dronëve dhe stacionet bregdetare të radarëve në përgjigje të një tjetër shkeljeje iraniane të marrëveshjes së armëpushimit”, shkroi Presidenti i SHBA-së Donald Trump në rrjetin Truth Social.
Nga ana tjetër, Irani ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se janë përgjegjëse vetëm për prishjen e armëpushimit. Mediat iraniane raportuan disa shpërthime në rajonet Sirik dhe Qeshm në jug të vendit.
“Mund të vijë një kohë kur nuk do të jemi më në gjendje ose të gatshëm të jemi të arsyeshëm. Atëherë do të detyrohemi të përfundojmë ushtarakisht punën që kemi filluar me shumë sukses. Nëse kjo ndodh ndonjëherë, atëherë Irani me siguri nuk do të ekzistojë më”, shtoi Trump në Truth Social.
Marina dhe Forcat Ajrore Iraniane nisën një sulm të përbashkët, i cili përfshinte edhe dronë, në Kuvajt dhe Bahrein në përgjigje të sulmeve amerikane disa orë më parë, raportuan mediat iraniane.
Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit (IRGC) shtoi se do të reagonte edhe më me vendosmëri në të ardhmen nëse marrëveshjet shkeleshin dhe se çdo agresion armik do të merrte një përgjigje të ashpër.
“Bazat amerikane në rajon mund të përjetojnë ferrin këto ditë”, tha Korpusi i Gardës Revolucionare Iraniane.
Ushtria kuvajtiane njoftoi të dielën herët në mëngjes se mbrojtja e saj ajrore kishte kapur sulme me raketa dhe dronë armik, ndërsa Ministria e Brendshme e Bahreinit tha se sirenat ishin aktivizuar.
Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë kuvajtiane tha se të gjitha shpërthimet e dëgjuara ishin shkaktuar nga sistemet e mbrojtjes ajrore armike që kishin kapur sulmet armike dhe u bëri thirrje të gjithëve që t’u përmbahen udhëzimeve të sigurisë të lëshuara nga autoritetet përkatëse.
Ndërkohë, Ministria e Brendshme e Bahreinit tha se kishte aktivizuar sirenat për dy periudha të ndara, duke u bërë thirrje qytetarëve dhe banorëve të qëndrojnë të qetë, të shkojnë në vendin më të afërt të sigurt dhe të ndjekin lajmet përmes kanaleve zyrtare. /tesheshi