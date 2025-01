Pritet rritje e madhe e shitjeve të veturave elektrike

Bota e veturave po ndryshon me shpejtësi. Sipas parashikimeve, deri në vitin 2030, 23 milionë njerëz në botë do të bëhen pronarë të automobilave elektrike.

General Motors ka njoftuar planet për të ndaluar shitjen e automjeteve me benzinë deri në vitin 2035.

Synimi i Audi është të mbyllë prodhimin e tyre deri në vitin 2033 dhe shumë kompani të tjera të mëdha makinash po ndjekin shembullin ose e kanë shpallur këtë. Deri në vitin 2040, dy të tretat e shitjeve globale të makinave të pasagjerëve do të jenë automjete elektrike, shkruan Bloomberg NEF.

Ka një problem të madh me gjithçka. Aktualisht, automjetet elektrike dhe bateritë zakonisht përdorin përbërje litium-jon për ruajtjen e energjisë, të cilat janë të vështira për t’u ricikluar.

Ndërsa bota përpiqet të elektrizojë automjetet dhe të ruajë energjinë e rinovueshme, lind një pyetje kryesore: çfarë do të ndodhë me të gjitha bateritë e vjetra të litiumit? Deri në vitin 2040, 5,750,000 ton prej tyre do të dekomisionohen.

Kjo është arsyeja pse është jashtëzakonisht e rëndësishme të përmirësohen teknologjitë dhe të rritet kapaciteti për riciklimin e baterive që kanë shteruar burimet e tyre.

Nëse tendencat aktuale në trajtimin e baterive të përdorura vazhdojnë, shumica e tyre mund të përfundojnë në landfille, me të gjitha problemet që rezultojnë për mjedisin.