Probleme për Marta Kos, Politico: Prova se ajo ka qenë spiune

Komisionerja e Zgjerimit të BE-së, Marta Kos, po përballet me akuza të reja se ka bashkëpunuar me policinë sekrete jugosllave në vitet 1980, pasi një anëtar i Parlamentit Evropian pretendoi se kishte prova të reja.
Akuzat, të cilat dolën gjatë seancës dëgjimore për konfirmimin e komisioneres sllovene në Parlament në vitin 2024 dhe të cilat Kos më pas i mohoi, janë rishfaqur përpara zgjedhjeve të Sllovenisë më 22 mars me mbështetjen e vetë partisë së Presidentes së Komisionit Ursula von der Leyen.
Eurodeputetja sllovene Romana Tomc, nënkryetare e Partisë Popullore Evropiane të qendrës së djathtë – grupi më i madh në Parlament – tha të enjten se i kishte shkruar Komisionit duke pretenduar se kishte prova të reja se Kos bashkëpunoi me agjencinë e spiunazhit të Jugosllavisë dhe duke kërkuar një hetim. Tomc i tha POLITICO-s se Kos nuk ishte e ndershme kur “pretendoi se nuk bashkëpunoi në shërbimin sekret… Duhet të bëjmë diçka me këtë informacion”.
Një zëdhënës i PPE-së tha: “Romana Tomc e ka mbajtur Grupin e PPE-së të informuar nga afër rreth zbulimeve të fundit në lidhje me Komisioneren Marta Kos. Grupi do ta shqyrtojë çështjen me kujdes. Për momentin, vërejmë se Komisionerja Kos nuk i ka mohuar këto zbulime të reja. Topi tani është në fushën e saj”.
Kos nuk iu përgjigj kërkesave të përsëritura të POLITICO-s për koment. Por një zyrtar i Komisionit tha se Kos “kaloi nëpër procesin e gjerë dhe të plotë të verifikimit” për t’u bërë komisionere, duke shtuar se Parlamenti “miratoi emërimin e Komisioneres Kos në të njëjtin proces si të gjithë 27 Komisionerët”.
Një zyrtar pranë zyrës së komisioneres, të cilit iu dha anonimiteti për të folur rreth akuzave të ndjeshme, i tha POLITICO-s: “Kos është shumë e vetëdijshme se kundërshtarët politikë do t’i përdorin këto lloj gjërash për të fituar pikë në zgjedhjet sllovene, por ajo është e fokusuar plotësisht në punën e saj si komisionere e zgjerimit”.
Kos do të paraqitet para komisionit të punëve të jashtme të Parlamentit të hënën për të diskutuar zgjerimin dhe pritet gjithashtu të përballet me pyetje në lidhje me akuzat. Në Parlament në Strasburg të martën, Tomc prezantoi një libër nga autori slloven Igor Omerza që tregon dokumente që ata thanë se vërtetonin se Kos bashkëpunoi me agjencinë jugosllave të spiunazhit.
Sllovenia do të shkojë në një votim më vonë këtë muaj, duke vënë përballë koalicionin qeverisës të majtë-liberal, të cilit Kos i përkiste më parë, kundër Partisë Demokratike Sllovene të krahut të djathtë, së cilës i përket Tomc. Kjo e fundit aktualisht kryeson në sondazhe.