Problemet shëndetësore që vijnë nga mungesa e 7 vitaminave kryesore

Një dietë e pasur ushqimore na mundëson të gjitha vlerat ushqyese, mineralet dhe vitaminat për të cilat organizmi ka nevojë. Mungesa e tyre shoqërohet jo me pak probleme prandaj kujdesi që duhet të tregojmë ndaj regjimit ushqimor duhet të jetë shumë i lartë.

Më poshtë do të lexoni të gjitha sëmundjet dhe shqetësimet që i kanosen shëndetit nëse trupi juaj do të ketë mangësi të vitaminave të ndryshme.

1. Dhembje muskujsh, probleme me kockat apo dhëmbët – mungesë e vitaminës D

Për të marrë më shumë vitaminë D në dietën tuaj, provoni qumështin ose produkte të tjera të qumështit (si kos ose gjizë) peshk yndyror si salmoni apo toni (edhe pse jo më shumë se dy herë në javë).

2. Këmbët të mpira – problemet me ekuilibrin atëherë keni nivele të ulëta të vitaminës B12

Pse? Për shkak se vitamina B12 është e domosdoshme për shëndetin dhe funksionin e trurit dhe sistemit nervor. Hani më shumë ushqime me bazë shtazore si peshk, pule, produkte të qumështit dhe më shumë ushqime me bazë bimore

3. Vështirësi për të parë natën – probleme që lidhen me vizionin tuaj

Jeni duke vuajtur nga mungesa e vitaminës A. Një dietë e pasur me vitaminë A-pasur duhet të përfshijë perimet me gjethe jeshile, portokall, karota, patate te ëmbla, speca dhe vezë.

4. Reagoni me vonesë – keni reflekse të vonuara

mangësi e vitaminës E mund të shpjegojë “ngathtësinë” tuaj. Vitamina E është e nevojshme për shëndetin e nervave si dhe B12, ndihmon me komunikimin mes trurit dhe nervave që kontrollojnë muskujt tuaj dhe reflekset, këshillon Living. Konsumoni grurë, si dhe vezë, majonezë, mish, arra fara dhe avokado.

5. Plagët tuaja shërohen me vështirësi

Keni mungesë te vitaminës C (së bashku me vitaminë A dhe zink). Kjo është për shkak se qelizat e lëkurës dhe qelizat e tjera kanë nevojë për vitaminë C që të riprodhohen dhe të shërohen pasi janë dëmtuar. Për të marrë më shumë vitaminë C në dietën tuaj, shtoni agrume (si limon, limes dhe grejpfrut) perimet me gjethe jeshile (si spinaqi, arugula dhe lakër jeshile)

6. Luhatje humori

Jo të gjitha simptomat e mangësisë së vitaminave janë fizike. Nëse ndiheni i pikëlluar pa pasur arsye konkrete, keni mangësi të vitaminës B1. Si B12, kjo vitaminë është e nevojshme për shëndetin e nervave dhe trurit tuaj. Në qoftë se nuk keni mjaftueshëm B1 në trupin tuaj, këto qeliza nuk funksionojnë dhe shfaqin probleme psikologjike Përfshini në dietën tuaj mish të kuq dhe të bardhë, bizele, fasule dhe thjerrëzat.

7. Fryma e keqe

Fryma e keqe, mund të jetë pasojë e mungesës së vitaminës B3 e cila çon në keqfunksionim të mëlçisë. Kjo mangësi mund të shkaktojë nivel të ulët të energjisë. Në mënyrë që të merrni më shumë vitamine B3 në dietën tuaj, hani shumë peshk yndyror, fara luledielli dhe panxhar.