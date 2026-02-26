Prokurori izraelit do të marrë në pyetje Netanyahun në hetimin për rrjedhjen e sekreteve sekrete

Prokurori i përgjithshëm izraelit, Gali Baharav-Miara ka vendosur të thërrasë kryeministrin Benjamin Netanyahu për të dhënë dëshmi në një hetim mbi rrjedhjen e dyshuar të dokumenteve të klasifikuara, transmeton Anadolu.
Transmetuesi publik i Izraelit KAN raportoi se nuk është caktuar ende data për dëshminë e Netanyahut.
Netanyahu pritet t’u përgjigjet pyetjeve lidhur me mënyrën se si është marrë informacioni nga zyra e tij, si pjesë e një çështjeje të vazhdueshme që shqyrton pretendimet se shefi i stafit të tij, Tzachi Braverman u përpoq të pengonte një hetim mbi rrjedhjen e dokumenteve konfidenciale në gazetën gjermane “Bild”.
Prokurori i përgjithshëm dha autorizimin e policisë për të thirrur Netanyahun për marrje në pyetje. Një urdhër konfidencialiteti i vendosur nga gjykata lidhur me mënyrën se si është marrë informacioni i klasifikuar para rrjedhjes mbetet në fuqi.
Braverman u ndalua më parë me dyshimin për përpjekje për të penguar hetimin mbi transferimin e dokumenteve të klasifikuara të ndjeshme në mediat e huaja. Ai konsiderohet gjerësisht si një figurë qendrore dhe me ndikim brenda zyrës së Netanyahut, përgjegjës për menaxhimin e dosjeve të ndjeshme.
Si pjesë e të njëjtit hetim, ish-zëdhënësi i Netanyahut, Eli Feldstein, i cili ishte arrestuar më parë në këtë rast, është thirrur përsëri për të dhënë dëshmi.
Në një intervistë me KAN më 24 dhjetor, Feldstein pretendon se Braverman e thirri atë vonë natën gjatë sulmeve në Gaza në një takim sekret dhe i ofroi një marrëveshje që synonte parandalimin e një hetimi sigurie që synonte Zyrën e Kryeministrit.
Sipas dosjes së hetimit, Feldstein dyshohet se u përpoq në vitin 2024 të zbulonte një dokument të klasifikuar për “Bild” me qëllim që të ndikonte në opinionin publik kundër protestave të mbajtura gjatë negociatave për shkëmbimin e pengjeve në Rripin e Gazës.
Feldstein thuhet se argumentoi se demonstratat po dëmtonin negociatat dhe po forconin Hamasin.