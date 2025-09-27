Pronari amerikan përdori ChatGPT për të gjetur makinën e vjedhur – dhe ia doli mbanë

Policia në SHBA është habitur nga një rast i pazakontë ku Inteligjenca Artificiale ndihmoi në gjetjen e një supermakine të vjedhur.

Andrew Garcia nga Orange County kishte humbur Lamborghini Huracan EVO-n e tij para dy vitesh, si pjesë e një skeme shumë-milionëshe ku dhjetëra makina luksoze nuk u kthyen kurrë nga qiradhënësit.

Për Garcia-n, humbja ishte e dhimbshme, pasi të tjerët arritën të rikuperonin mjetet e tyre, ndërsa Lambo i tij mbeti i zhdukur.
Gjithçka ndryshoi kur ai mori një mesazh të çuditshëm në Instagram me foto të makinës dhe pyetjen: “E shite këtë makinë?”.

Garcia përdori ChatGPT dhe mjetet e Google për të analizuar imazhet dhe arriti të përcaktojë vendndodhjen në Denver, Colorado.

Ai njoftoi autoritetet, të cilat konfirmuan se makina ishte pikërisht ajo që i ishte vjedhur.

Zyrtarët e Colorado Auto Theft Prevention Authority e vlerësuan hetimin e tij si një shembull të inteligjencës proaktive që ndihmon policinë.

Ndërkohë, hetimet për personat e përfshirë në rrjetin e vjedhjes së makinave luksoze në Kaliforni vazhdojnë, me disa tashmë të dënuar dhe të tjerë në pritje të gjyqit.

