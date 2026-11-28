Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka publikuar përditësimin e fundit mbi personat e lënduar gjatë protestës së zhvilluar këtë 28 nëntor. Sipas të dhënave paraprake, në spitalet e vendit janë paraqitur gjithsej 34 persona, mes tyre efektivë policie, protestues, përfaqësues të medias dhe kalimtarë.
Sipas njoftimit të ministrisë, në Spitalin Universitar të Traumës janë paraqitur 30 persona të lënduar. Prej tyre, 9 janë efektivë policie, 12 protestues, 6 përfaqësues të medias, njëri prej të cilëve shtetase e huaj, si dhe 3 kalimtarë.
Nga personat e paraqitur në këtë spital, një protestues dhe një përfaqësues i medias kanë lënë ambientet spitalore me këshillën e mjekut. Ndërkohë, dy efektivë policie janë transferuar për trajtim në Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza (QSUT).
Në QSUT janë paraqitur gjithsej 5 persona të lënduar: 3 efektivë policie, një protestues dhe një punonjës sigurie.
Ministria bën me dije se aktualisht në Spitalin Universitar të Traumës po marrin trajtim 26 pacientë, ndërsa gjendja shëndetësore e të gjithë të lënduarve paraqitet stabël.
Ndërkohë, sipas bilancit të publikuar deri në orën 18:00, katër persona kanë lënë spitalin. /panorama