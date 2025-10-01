Protesta në Itali pas ndalimit të flotilës nga Izraeli

Në disa qytete të Italisë kanë shpërthyer protesta pas raportimeve se anijet e flotilës së ndihmave për Gazën janë ndaluar nga ushtria izraelite.
Në Napolin jugor, protestuesit hynë në stacionin qendror të trenave dhe pezulluan qarkullimin, ndërsa policia rrethoi stacionin Termini në Romë pas grumbullimit të demonstruesve pranë hyrjeve.
Sindikata italiane CGIL e quajti ndalimin e anijeve civile me shtetas italianë “një çështje jashtëzakonisht serioze” dhe shpalli grevë, të cilës iu bashkuan edhe sindikata më të vogla.
Në qytetin veriperëndimor të Genoa, sindikata USB njoftoi se do të bllokojë portin dhe u bëri thirrje protestuesve të mblidhen në orën 22:00.