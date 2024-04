Protesta në Paris kundër politikës së Macronit për Gazën

Qindra studentë protestuan në qendër të Parisit të enjten për të denoncuar Francën dhe “bashkëfajësinë” e presidentit në masakrën e vazhdueshme në Rripin e Gazës.

Një turmë u mblodh në sheshin Pantheon në mes të vizitës së Presidentit Emmanuel Macron në Universitetin e Sorbonës për të mbajtur një fjalim për Evropën, përpara zgjedhjeve të BE-së në qershor.

Protesta fillimisht ishte planifikuar për sheshin Sorbonne, por forcat e rendit refuzuan lejen për tubimin dhe shtypën turmën, sipas Anadolu.

“Vrasësi izraelitit, bashkëpunëtor i Macronit”, “Gaza, Gaza, Sorbona është me ty”, “Nga Parisi në Gaza, rezistencë, rezistencë”, brohoritën protestuesit me flamuj palestinezë në duar.

Izraeli ka kryer një ofensivë brutale në Gaza që nga një sulm ndërkufitar nga grupi palestinez, Hamasi, më 7 tetor, për të cilin Tel Aviv tha se vrau më pak se 1.200 njerëz.

Më shumë se 34.300 palestinezë janë vrarë që atëherë në Gaza, kryesisht gra dhe fëmijë, ndërsa rreth 77.300 janë plagosur në mes të shkatërrimit në masë dhe mungesës së madhe të nevojave.

Më shumë se gjashtë muaj pas sulmit izraelit, zona të gjera të Gazës ishin në gërmadha, duke shtyrë 85% të popullsisë së enklavës në zhvendosje të brendshme mes një bllokade gjymtuese të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve, sipas OKB-së.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë. Një vendim i përkohshëm në janar urdhëroi Tel Avivin të ndalojë aktet gjenocidale dhe të marrë masa për të garantuar ofrimin e ndihmës humanitare për civilët në Gaza.

Despite bans and police presence, students rallied outside Sorbonne University in Paris to protest President Emmanuel Macron’s visit amidst the Gaza genocide.#GazaGenocide #GazaHolocaust #IsraeliNewNazism #IsraeliNazis #IsraeliWarCrimes #FreePalestine #SaveGaza pic.twitter.com/Zg5LblWYBW

— زي زي🔻 (@xeeebra) April 25, 2024