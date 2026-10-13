Protestat: 21 janar nuk ka, 28 maj plot!

Policia e Ramës, e ngjashme jo pak me atë të Berishës në tërheqje zvarrë e deri përgjakje
Rama, siç mburret padurueshëm me shumëçka, është mburrur dhe me faktin se nën qeverisjen e tij s’mund të ketë 21 janar berishian, pra të vrarë nga shteti. Ama 28 maj 1996 po ka me bollëk në mënyrën e të reaguarit policor. Kjo është parë sin ë protestat para parlamentit e si në ato të orëve të fundit para Ministrisë së Arsimit.
Kujtojmë se me 26 maj 1996, personazhe të opozitës së atëhershme socialiste u përgjakën rëndë nga policia e Berishës gjatë protestave kundër manipulimit zgjedhor të 26 majit.
Dhe të tilla skena të ngjashme si atëherë mund t’i shihni dhe sot, jo nga Berisha por nga Rama.
Rama, siç mburret padurueshëm me shumëçka, është mburrur dhe me faktin se nën qeverisjen e tij s’mund të ketë 21 janar berishian, pra të vrarë nga shteti. Ama 28 maj 1996 po ka me bollëk në mënyrën e të reaguarit policor. Kjo është parë sin ë protestat para parlamentit e si në ato të orëve të fundit para Ministrisë së Arsimit.
Kujtojmë se me 26 maj 1996, personazhe të opozitës së atëhershme socialiste u përgjakën rëndë nga policia e Berishës gjatë protestave kundër manipulimit zgjedhor të 26 majit.
Dhe të tilla skena të ngjashme si atëherë mund t’i shihni dhe sot, jo nga Berisha por nga Rama.