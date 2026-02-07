Protestat e shoferëve të kamionëve në Ballkan po ndërpresin zinxhirët e furnizimit të Europës

Protestat e shoferëve të kamionëve në vendet e Ballkanit po shkaktojnë ndërprerje serioze në zinxhirët e furnizimit drejt Europës, duke ngritur shqetësime për qarkullimin e lirë të mallrave.
Në emisionin *Across The Balkans*, profesori asistent Faruk Hadzic nga Shkolla e Shkencës dhe Teknologjisë në Sarajevë shpjegon se si kufizimet e vizave të Bashkimit Evropian po ndikojnë drejtpërdrejt në jetesën e shoferëve të kamionëve dhe po rrezikojnë rrjedhën e rregullt të mallrave drejt tregut evropian.
Sipas tij, këto masa po krijojnë vonesa, kosto shtesë dhe pakënaqësi të madhe mes transportuesve, duke reflektuar edhe në ekonomitë e vendeve të rajonit.
Across The Balkans, e drejtuar nga Nadja Muftic, është një program i TRT World që fokusohet në çështjet dhe tensionet kryesore që po formësojnë Evropën Juglindore sot.