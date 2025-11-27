Protestë e punonjësve të televizionit shtetëror të Bosnjë e Hercegovinës

Punonjësit e Radiotelevizionit të Bosnjë e Hercegovinës (BHRT) protestuan kundër shpërfilljes së gjatë të detyrimeve ligjore, moszbatimit të ligjit të televizionit dhe mbylljes së menjëhershme të transmetuesit, raporton Anadolu.
Të mbledhur para ndërtesës së parlamentit në kryeqytetin Sarajevë, punonjësit e transmetuesit publik BHRT kërkuan që autoritetet të zbatojnë detyrimet ligjore dhe t’i japin fund kërcënimit të mbylljes së transmetuesit.
Punonjësit deklaruan se për shkak të mungesës së fondeve, ata po operojnë me pajisje teknike të vjetruara dhe jofunksionale, kanë qasje të kufizuar në terren, projektet e programeve janë vonuar dhe stafi i kualifikuar është larguar nga transmetuesi, duke rrezikuar detyrën e tyre për të informuar qytetarët.
Punonjësit thanë se transmetuesi po përballet me kërcënimin e mbylljes dhe po kërkojnë mbështetje nga qytetarët, nuk po kërkojnë mbështetje nga politikanët, duke i fajësuar ata për situatën e tyre aktuale.
Drejtori i Përgjithshëm i BHRT-së, Belmin Karamehmedoviq tha se atyre u janë dhënë vetëm premtime dhe se kanë ngecur prej vitesh.
Punonjësit ngritën studio brenda tendave të ngritura përpara ndërtesës së parlamentit dhe bënë një transmetim të drejtpërdrejtë special të titulluar “Mos e mbyllni BHRT-në”.