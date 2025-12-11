Protestë kundër Izraelit dhe SHBA-së gjatë banketit të Nobelit në Stokholm

Një grup njerëzish u mblodhën të mërkurën në kryeqytetin e Suedisë gjatë banketit tradicional të Nobelit, pas ceremonisë së ndarjes së çmimeve, për të protestuar kundër Izraelit dhe SHBA-së, raporton Anadolu.
Protestuesit u grumbulluan jashtë Bashkisë së Stokholmit, ku Mbreti Karl XVI Gustaf priti banketin, për të dënuar sulmet mbi dyvjeçare të Izraelit në Rripin e Gazës dhe përgatitjet e SHBA-së për veprim ushtarak kundër Venezuelës.
Ata brohoritën slogane si “Ndalo gjenocidin në Gaza” dhe “Duart larg Venezuelës”. Duke pretenduar se Çmimet Nobel financohen nga SHBA-ja, protestuesit kritikuan Washingtonin dhe Bashkimin Evropian për mbështetjen që i japin Izraelit.
Duke mbajtur flamuj palestinezë, grupi kundërshtoi gjithashtu dhënien e Çmimit Nobel për Paqe 2025 figurës së opozitës venezuelase Maria Corina Machado, e njohur si mbështetëse e Izraelit.
Në një deklaratë, grupi e përshkroi Machadon si një grua që ia dedikoi çmimin e saj presidentit amerikan Donald Trump, përshëndeti përgatitjet e ndërhyrjes ushtarake amerikane në Venezuelë dhe u përgëzua nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu.