Protestë në Athinë kundër pjesëmarrjes së Izraelit në Eurovision

Mbështetësit palestinezë protestuan në kryeqytetin e Greqisë, Athinë, kundër pjesëmarrjes së Izraelit në Festivalin e Këngës “Eurovision 2026”.
Finalja greke e mbajtur për të zgjedhur këngën që do të përfaqësojë Greqinë në Festivalin e Këngës “Eurovision 2026”, u shënua me protesta kundër Izraelit.
Të mbledhur përpara kompleksit të Festivalit të Athinës ku u mbajt finalja, mbështetësit palestinezë protestuan kundër pjesëmarrjes së Izraelit në Festivalin e Këngës “Eurovision 2026”.
Protestuesit, duke mbajtur flamuj palestinezë, brohoritën slogane të tilla si “Zemrat e popullit rrahin në Gaza, ne jemi me Palestinën deri në liri”, “Mos i mbuloni krimet dhe pushtimin” dhe “Liri për Palestinën”.
Protestuesit mbanin pankarta me mbishkrimet “Muzika nuk mund t’i mbulojë bombardimet” dhe “Liri për Palestinën, izoloni Izraelin”, duke kërkuar që Izraeli të pengohet të marrë pjesë në konkurs.
Duke folur për Anadolu, aktivistja Maria Boleri tha: “Jemi këtu sepse gjenocidi, vrasjet, lëndimet dhe katastrofa vazhdojnë në Palestinë. Organizata e Eurovisionit po pranon një shtet vrasës me një këngë, duke miratuar pjesëmarrjen e Izraelit. Ne themi ‘jo’ për këtë. Ne jemi kundër zbardhjes së shtetit zionist. Ne do të vazhdojmë të luftojmë për një Palestinë të lirë”.
Në fletëpalosjet që shpërndanë, aktivistët shprehën kërkesat e tyre që Televizioni Shtetëror Grek ERT të tërhiqet nga organizata dhe që vendet ku do të transmetohej Eurovisioni të anulojnë ngjarjet e tyre.