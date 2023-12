Protestë në Berlin kundër sulmeve izraelite në Gaza

Një protestë kundër sulmeve të intensifikuara të ushtrisë izraelite në Rripin e rrethuar të Gazës u mbajt sot në Berlin, ku demonstruesit shprehën solidaritet me Palestinën, raporton Anadolu.

Protestuesit u mblodhën në sheshin Wittenbergplatz për të treguar mbështetjen e tyre për Palestinën dhe për të dënuar sulmet e Izraelit në Gaza që nga java e parë e tetorit.

Ata mbanin flamuj palestinezë dhe pankarta me slogane si “Ndal luftën”, “Çdo 10 minuta vritet një fëmijë në Gaza”, “Stop gjenocidit”, “Nuk do të injorojmë”, “Gaza do të jetojë” dhe “Armëpushim tani”.

Gjatë demonstratës, pjesëmarrësit brohoritën “Liri për Palestinën” dhe “Zgjidhja e vetme është t’i jepet fund okupimit”.

Britta Ohm, e cila mori pjesë në protestë, tha për Anadolu se situata në Gaza nuk mund të durohet më dhe se debati në Gjermani është “shumë i ngushtë” dhe po kthehet në armiqësi kundër demokracisë.

“Ne duhet të merremi me këtë”, tha Ohm, duke shtuar se sulmet e Izraelit në Gaza nuk po ndjekin komunitetin ndërkombëtar dhe veçanërisht OKB-në.

